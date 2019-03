Bejaardenverzorgster steelt gouden erfstukken: honderd uur werkstraf

Een 39-jarige ouderenverzorgster uit Assen is veroordeeld tot honderd uur werkstraf voor het stelen van gouden sieraden van drie hoogbejaarden. Dat gebeurde in 2015 in woonzorgcentra in Emmen en Oosterhesselen.

De rechter veroordeelde de vrouw, die 7500 euro verdiende aan de verkoop van het goud dat ze stal, ook tot twee maanden voorwaardelijke celstraf.Ze stal onder meer een gouden horloge, een gouden ketting en een broche. Het waren oude stukken die al jaren in de familie zaten, vertelden de zoons van een van de slachtoffers. De Assense beroofde hun inmiddels 98-jarige moeder terwijl ze daar aan het werk was.De officier van justitie neemt het de vrouw erg kwalijk dat ze stal van mensen die van haar zorg afhankelijk waren. "Twee van de slachtoffers zijn dementerend. Zo raak je het vertrouwen in mensen wel kwijt", sprak ze in de rechtszaal.De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Zij hield er rekening mee dat de zaak al vrij oud is. Als de vrouw eerder op zitting had gestaan, had ze tien weken onvoorwaardelijke celstraf geëist, aldus de aanklaagster.De vrouw moet 2400 euro schadevergoeding aan de slachtoffers betalen. De vrouw liet een paar tranen rollen in de rechtbank en beloofde nooit weer de fout in te gaan.