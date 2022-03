COA gaat illegaal gebouwde paviljoentent in Ter Apel weghalen

Onder druk van de gemeente Westerwolde gaat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de illegaal gebouwde paviljoentent bij de nachtopvang in Ter Apel weer afbreken. De tent werd zaterdag in allerijl gebouwd vanwege het tekort aan opvangplekken.

Het COA heeft de hoop gevestigd op de toezegging dat er landelijk op korte termijn 2000 extra opvangplekken worden gerealiseerd. Die plekken moeten ervoor zorgen dat de doorstroming vanuit Ter Apel weer op gang komt en het aantal mensen in de nachtopvang daalt. In de illegaal geplaatste tent sliepen overigens geen asielzoekers. De paviljoentent werd gebruikt als eetzaal en recreatieruimte.

Afgelopen weekend bouwden medewerkers van het COA een paviljoentent zonder vergunning en zonder toestemming van de gemeente. In eerste instantie dacht burgemeester Jaap Velema van Westerwolde nog aan een 'bedrijfsongelukje', maar al snel bleek dat het COA bewust tegen de regels in de tent heeft gebouwd. Volgens een woordvoerder was het een 'noodgreep' vanwege de 'hygiënische omstandigheden en veiligheid' in de nachtopvang. Al dagen verblijven er in de opvang 650 mensen, terwijl er eigenlijk maar plek is voor 275.