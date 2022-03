China Lights Festival in Emmen krijgt vervolg: 'We gaan ervoor'

Het China Lights-festival dat van december tot en met afgelopen weekend in het Rensenpark in Emmen georganiseerd is, krijgt een vervolg. De organisatie hoopt begin december een nieuwe editie te organiseren.

"Die nieuwe editie zal er wel heel anders uitzien dan die we nu hadden", vertelt Henk Hiddingh van de organisatie. "Het is de bedoeling om het publiek te verrassen met iets nieuws. In ieder geval is het onze ambitie om een blijvend winterfestijn te organiseren. We moeten dan niet elk jaar hetzelfde kunstje opvoeren. Het moet wel weer verrassend zijn voor een groot gedeelte."

De afgelopen editie werd door ruim 50.000 bezoekers aangedaan. Niet helemaal het aantal wat de organisatie had gehoopt, de ambitie lag op 70.000 bezoekers. De lockdown vanwege de coronacrisis en de drie stormen begin dit jaar, zorgden ervoor dat het evenement de deuren tijdelijk moest sluiten.

'Hoge pieken en diepe dalen'

"Het is niet helemaal geworden wat we gehoopt hadden. Maar we kwamen een heel eind in de richting. De narigheid zijn we alweer vergeten. Diepe dalen en hoge pieken. En de hoge pieken zaten aan het eind. De afgelopen weken waren zo fantastisch", verklaart Hiddingh. "Daar komt ook nog bij dat heel veel bedrijven waarmee we zaken deden ons netjes behandeld hebben. Ook heeft de gemeente nog heel veel kaarten gekocht voor minima. Onze vrijwilligers hebben zich uit de naad gewerkt, waardoor we veel kosten bespaard hebben. En al met al springen we er financieel gezien dusdanig goed uit, dat we het komend seizoen weer iets kunnen organiseren."

Hiddingh kijkt heel positief terug op de afgelopen maanden. "Het is in heel goede aarde gevallen bij de bezoekers, maar ook bij alle partijen waarmee we hebben samengewerkt. Zoals de restaurants en hotels. Die hebben veel arrangementen en kaarten verkocht. En we hebben zoiets van: we zetten de schouders eronder."

Problemen in China

Ondanks dat de coronacrisis nu voor veel problemen zorgt in China, gaat de organisatie de uitdaging aan om binnen negen maanden een nieuwe editie op poten te zetten. "Het veroorzaakt nog wel de nodige problemen. De transporten zijn ontzaglijk duur op dit moment. Onze Chinese mensen waarmee we samenwerken, hebben moeite met reizen op dit moment. Sommigen zitten nog steeds vast in Europa omdat Shanghai in lockdown zit."

"Wie niet waagt, wie niet wint", zegt Hiddingh zelfverzekerd. "We hebben nu een kleine reserve kunnen opbouwen. We hebben genoeg geld om in ieder geval van start te gaan. We nemen gewoon het risico. We zijn al een heel eind met nadenken, en we hebben ook al een aantal objecten vastgelegd waarvan we zeker weten dat we die kunnen krijgen."

Opslag

Op dit moment wordt het China Lights Festival in het Rensenpark afgebouwd. "De komende weken wordt het opgehaald met vrachtauto's. Daarna gaat het naar een centrale opslag in Duitsland. Het grootste gedeelte wordt opgeknapt en vanuit daar gaat het naar andere China Lights-festivals die dit najaar elders in Europa zijn."