Gouden wielrenner Sander Hummel uit Erica gehuldigd

Sander Hummel won goud en zilver in Abu Dhabi (Foto: RTV Drenthe/Steven Ophoff)

Hummel was de snelste op de twee kilometer tijdrit en pakte zilver op de vijf kilometer. De race werd verreden op het Yas Marina F1-circuit van Abu Dhabi.De gouden wielrenner werd vanavond gehuldigd bij zijn ouderlijk huis in Erica, door dorpsgenoten, familieleden, burgemeester Eric van Oosterhout en gedeputeerde Henk Jumelet. Buren hebben de straat versierd en een boog bij de ingang van het huis van Hummel gezet.De deelnemers aan de Special Olympics hebben allen een verstandelijke beperking of cognitieve achterstand. Om geselecteerd te worden moeten de sporters ook regelmatig hun vaardigheden trainen en op peil houden.De organisatie noemt het zelf het grootste sportevenement van 2019, met 7.000 deelnemers en 3.000 begeleiders en coaches. Nederland stuurde 65 sporters naar de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Vijf daarvan kwamen uit bij het wielrennen.