Nieuw-Amsterdammer krijgt boete voor rijden na zestien glazen bier

Een 20-jarige man uit Nieuw-Amsterdam tikte in december vorig jaar zo’n zestien glazen bier weg en kroop toen achter het stuur. In zijn woonplaats werd hij betrapt. Hij moet een boete van 850 euro betalen, oordeelde de rechter in Assen.

De Nieuw-Amsterdammer had bijna 1,72 promille alcohol in zijn bloed, waar dat bij een beginnend bestuurder 0,22 mag zijn. "Ik vind het onbegrijpelijk dat je dan nog achter het stuur kruipt", aldus de rechter.De man was zijn rijbewijs al 110 dagen kwijt, maar krijgt hem nu terug. Hij heeft de auto nodig voor zijn werk en daar houdt de rechter rekening mee. Als hij weer de fout ingaat, is hij zijn rijbewijs meteen 100 dagen kwijt.Met de uitspraak nam de rechter de eisen van de officier over, ook al vond hij die mild. "De officier strijkt hier echt met de hand over het hart", benadrukte hij. ‘Ik heb deze week uitspraak gedaan in de zaak ' Asser Boys ', waarin een jongen met drank op tegen een boom klapte. Twee van zijn maten zijn dood. Dus ik ben niet zo snel klaar met dit soort strafbare feiten."