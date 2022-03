Assen zet hoge boetes op schenden zelfbewoningsplicht

Een zelfbewoningsplicht van onbepaalde tijd en een anti-speculatiebeding voor vijf jaar. Dat zijn de nieuwe regels voor mensen die een nieuwbouwhuis kopen. Sinds 25 februari van dit jaar gelden die regels in Assen. Worden die regels geschonden, dan staat een boete van 20 procent van het aankoopbedrag te wachten.

Een zelfbewoningsplicht verplicht een koper de woning zelf te gaan bewonen. Die verplichting wordt in Assen voor onbepaalde tijd ingesteld. Een anti-speculatiebeding houdt in dat het huis pas verkocht mag worden nadat de kopers vijf jaar in het huis hebben gewoond.

VVD stelde vragen

De VVD in Assen heeft nog wel vragen voor het college, ook omdat ze zich overvallen voelen door de maatregelen. De raad hoorde er namelijk via een persbericht van. Het college biedt hiervoor haar excuses aan, staat in de beantwoording van de VVD-vragen. "Het had te maken met een procesfout dat de gemeenteraad niet voorafgaand aan het persbericht is geïnformeerd", staat in de brief van het college.

Een van de vragen ging over de handhaving van de nieuwe plichten. "Handhaving vindt plaats naar aanleiding van signalering en melding en conform ons huidige handhavingsbeleid. Bij verkoop binnen de termijn van het anti-speculatiebeding heeft de notaris een signalerende functie en zal de verkopende partij wijzen op het betreffende beding", schrijft het college.

Boete van 20 procent

Deze regels gelden voor nieuwbouwhuizen in alle prijssegmenten. Houdt de koper zich niet aan de plichten, dan komt er een boete van 20 procent van de verkoopprijs. Bij een huis dat 300.000 euro heeft gekost, is de boete 60.000 euro.

Er is een uitzondering op de regel. Verhuren mag wel aan directie familie. En het huis mag eerder verkocht worden dan vijf jaar, als er veranderingen zijn in werk of na een echtscheiding. Deze uitzonderingen worden ook meegenomen in de koopovereenkomst.

Lokale kopers

De gemeente Assen stelt de regels in om iedereen een eerlijke kans te geven op de woningmarkt. "Het levert een bijdrage aan het betaalbaar houden van woningen voor lokale kopers. Het is niet de bedoeling dat dit als investeringsobject wordt gebruikt."