Waarom zijn die akkers geel?

Boeren gebruiken de onkruidverdelger vaak in de lente om grasakkers dood te spuiten. Zo voorkomen ze dat in de zomer onkruid groeit.Al langere tijd zijn mensen sceptisch over glyfosaat. De stof zou mogelijk kankerverwekkend zijn. In 2017 riep een Europees burgerinitiatief de EU-lidstaten op de stof te verbieden. Het tegenovergestelde gebeurde echter. De lidstaten verlengden in november van dat jaar de vergunning voor Roundup. Critici stelden dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zich te veel had laten leiden door onderzoeken van Roundup-fabrikant Monsanto.In mei 2018 nam de Tweede Kamer een motie aan over een gedeeltelijk verbod op glyfosaat.Round-up over de akker spreiden is handig om meststoffen te behouden voor de gewassen die op de akker verbouwd moeten worden. Als onkruid besproeid wordt in de lente vergaat het en kan het gewas daar weer voedingstoffen uithalen. Wanneer onkruid mechanisch gedood wordt, door te frezen, vergaat het minder snel. Dat levert minder voedingstoffen voor de gewassen op.Particulieren kunnen ook aan bestrijdingsmiddelen met daarin glyfosaat komen. Er wordt al lang gesproken over een verbod, maar dat is er nog niet. Wel wil de overheid particulieren stimuleren om het middel niet meer te gebruiken. Professioneel gebruik buiten de landbouw is wel verboden. Hoveniers en gemeenten mogen het bijvoorbeeld in principe niet meer gebruiken.Dankzij verschillende onderzoeken kwam afgelopen september aan het licht dat het water in de Drentsche Aa nog altijd regelmatig vervuild wordt met glyfosaat en andere onkruidbestrijdingsmiddelen. Het aantal keren dat de schadelijke stoffen werden aangetroffen nam daarvoor wel af. LTO-Noord streeft ernaar om in 2030 gifvrij te werken.