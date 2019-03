Moskee in Assen organiseert inloopavond na gebeurtenissen in Utrecht

''We kregen signalen van buitenaf, dus van inwoners uit Assen dat hier behoefte aan was,'' vertelt Nasr Errahbi, bestuurslid van de Moskee. Tijdens de inloopavond kunnen mensen met elkaar in gesprek gaan.De inloopavond is gedeeltelijk ontstaan na de gebeurtenissen in Utrecht. ''We hopen negatieve emoties weg te nemen, zoals boosheid en angst,'' aldus Errahbi. Errahbi heeft geen concrete aanwijzingen dat dit in Assen speelt. ''Maar gezien de acties na de gebeurtenissen in Utrecht, en als we afgaan op hoe mensen daarna reageerden en ook hoe mensen afgelopen woensdag hebben gestemd, dan denk ik dat het hier ook wel speelt.''Mensen kunnen zondag langskomen en alle vragen stellen die ze willen. Errahbi is al jaren bezig om mensen te verbinden. ''Ik zie vrij weinig ontmoetingen tussen moslims en niet-moslims. Ze praten wel over elkaar, maar ontmoeten elkaar niet veel. Dus wie heb ik nu echt voor mij en klopt dit beeld.''Mensen kunnen zondag tussen 19.30 en 21.00 uur terecht in de Moskee in Assen. Errahbi hoopt op een mooie opkomst. ''Wees welkom, en kom kennismaken.''