Vijftien maanden cel geëist tegen 'inpakkers' 61 kilo harddrugs voor Duitse markt

Voor het verhandelen van 61 kilo harddrugs, bestemd voor de Duitse markt, is tegen twee 26-jarige Emmenaren een celstraf van vijftien maanden geëist. De mannen werden op 28 oktober 2018 in een woning in de wijk Bargeres betrapt op het inpakken van 53 kilo speed en acht kilo xtc. Beide mannen ontkennen, ze waren daar toevallig zeiden beiden tegen de rechter.

De zaak kwam via een onderzoek in Oost-Nederland aan het licht door middel van chatgesprekken. In die gesprekken kwam ook het 'inpakhuis' aan de Spehornerbrink in Emmen naar voren.

Een 31-jarige Emmenaar regelde een verzending van ruim zestig kilo harddrugs voor die woning, waar het zou worden verpakt. De agenten observeerden die Emmenaar en zagen de man, samen met een andere man, vier volle tassen brengen.

Cd-hoesjes, sealapparaten en Duitse postzegels

De politie trof in de woning de 26-jarige Emmenaren en de toen 21-jarige bewoner aan tussen de kilo's harddrugs en spullen waar deze in werden verpakt, zoals lege cd-hoesjes, sealapparaten en Duitse postzegels. De bewoner kreeg eind 2019 een celstraf van dertig maanden opgelegd. De 31-jarige bezorger werd door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot zeven jaar cel. Beiden zijn inmiddels in hoger beroep gegaan.

De officier van justitie gelooft niet in de onschuld van de 26-jarige inpakkers. Op hun telefoon stonden foto's van zendlabels en postverzendingen naar Duitsland. Een van de verdachten verklaarde dat die foto's onderdeel zijn van de autobranche waarin hij werkt. De ander wist niet hoe de foto's op zijn telefoon zijn gekomen.

Absurde verdienmodellen

Volgens de officier van justitie is de handel en export van harddrugs door de absurde verdienmodellen een groot maatschappelijk probleem. "Deze verdachten droegen hieraan bij", zei de aanklager. Hij hield in zijn strafeis nadrukkelijk rekening met de ouderdom van de zaak. De prioriteit lag bij de berechting van de hoofdverdachten. Maar daarna lagen de zaken van vandaag alsnog te lang op de plank.