Kinderen op safari in Hoogeveense vijver

Met speciale waterpakken gingen ze het water in en daardoor stonden sommige kinderen bijna tot hun kin in het water. Ondertussen kregen ze uitleg over alles wat ze tegenkwamen, zoals beestjes, visjes en waterplanten.Het schooluitje werd georganiseerd omdat het vandaag Wereld Waterdag is. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor alles wat met water te maken heeft. Wethouder Gert Vos kwam de safari vanochtend officieel openen voordat de kinderen te water gingen. Het educatieve programma voor de basisschoolkinderen was een initiatief van IVN Noord, WDO Delta en de gemeente Hoogeveen.Zaterdag zie je een uitgebreide reportage van de Hoogeveense safari in ons natuurprogramma ROEG! Om 17.10 uur op TV Drenthe.