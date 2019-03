Coldcaseteam vindt gezochte getuige in zaak Willeke Dost

Via een tussenpersoon is geregeld dat de vrouw eventueel wil meewerken als dat nodig is. Nu het coldcaseteam de naam van de vrouw weet, kan rechercheur Rein Ramaker uitzoeken of de aan de politie afgelegde verklaring van 30 januari 1992 ook in het dossier voorkomt en wat er destijds met de getuigenverklaring gebeurd is.De getuige is een vrouw die op 15 januari 1992 in de ochtend over de Koekangerdwarsdijk reed, op weg naar een verjaardag van een familielid. Ze zag toen twee mannen in het weiland achter het huis van het pleeggezin Mulders met een kruiwagen sjouwen. Willeke Dost bleek die ochtend vermist. Ze was spoorloos uit het huis van haar pleegouders verdwenen.De getuigenis werd eerder deze week aangedragen door amateurspeurder Jan Huzen, die met Zoekgroep Willeke Dost al maanden bezig is om uit te vinden waar het 15-jarige meisje gebleven is. Hij is ervan overtuigd dat de stoffelijke resten van het meisje te vinden zijn in het weiland achter het huis van de pleegfamilie aan de Koekangerdwarsdijk. Daar woonde Willeke tot haar verdwijning. Huzen wil dat justitie er opnieuw gaat graven.In eerste instantie wilde de vrouw niets meer met politie en justitie te maken hebben. Ze voelde zich destijds niet serieus genomen en was daar boos en teleurgesteld over. Na het afleggen van haar verklaring in 1992 had ze nooit meer iets gehoord. In 2010, toen er door politie en justitie naar Willeke Dost werd gezocht in het huis en het weiland aan de Koekangerdwarsdijk, meldde ze zich opnieuw. Daar zou niets mee gedaan zijn.Coldcaserechercheur Rein Ramaker zegt dat hij nu gaat onderzoeken wat er van dit verhaal in het onderzoeksdossier te vinden is. Verder wil hij niet op de zaken vooruitlopen.