Stropers van ganzeneieren betrapt bij Zuidlaardermeer

Een alerte getuige zag de mannen en waarschuwde de opsporingsdiensten. Een natuurbeheerder van het Groninger Landschap is toen een kijkje gaan nemen en betrapte de stropers, weet RTV Noord De mannen zaten in een bootje op het water, toen de natuurbeheerder hen betrapte. Behalve de eieren hadden de mannen ook illegaal vistuig bij zich. Dat is de afgelopen tijd vaker in het Zuidlaardermeergebied gevonden, maar tot nu ontbrak ieder spoor van de daders.Ganzen zijn beschermde vogels en het rapen van hun eieren is strafbaar, volgens de politie. Ook het hebben van illegaal vistuig in de buurt van water is een misdrijf. De politie maakt proces-verbaal op tegen de stropers. De eieren zijn in beslag genomen, het vistuig wordt vernietigd.