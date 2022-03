Komst tiny houses in Emmen stap verder: ‘Tussen nu en drie jaar staan ze er hopelijk’

Is Emmen tussen nu en drie jaar een miniwijkje met tiny houses rijker? Wel als het aan de initiatiefgroep Tiny House Emmen ligt. Een jaar geleden knoopte een groep inwoners uit Emmen hierover een gesprek aan met de gemeente. De groep staat aan de vooravond van een volgende belangrijke stap: het aantrekken van een projectbegeleider en uitkijken naar een geschikte locatie.

Momenteel vallen tiny houses buiten het bouwbesluit van de gemeente Emmen. De initiatiefgroep ziet graag dat de regelgeving verruimd wordt. Voorwaarde is wel dat er voldoende serieuze belangstelling bestaat. Volgens woordvoerder Petra den Ouden van Tiny House Emmen zijn er aardig wat koppen koffie geweest met de gemeente.

"We staan daarom op het punt om een ervaren projectbegeleider aan te trekken. Die kan aanspreekpunt zijn voor de gemeente en het nodige uitzoekwerk voor ons verrichten." Samen met de projectbegeleider kan vervolgens uitgekeken worden naar een locatie, de indeling, voorwaarden, kosten en termijnen, aldus Den Ouden.

Kartrekkers

Het aantrekken van die professionele hulp kost geld. De initiatiefgroep kan hier subsidie voor krijgen. "Voorwaarde is wel dat er minstens vijf huishoudens serieuze plannen hebben om in een tiny house te gaan." Via social media hebben zich al rond de 200 mensen gemeld. "Een groot deel wacht de ontwikkelingen af. Maar we zoeken kartrekkers die dit project willen dragen."

Inmiddels zijn drie van de vijf plekken gevuld. Een oproep heeft inmiddels zes serieuze aanmeldingen opgeleverd. De verwachting is dat het met die vijf wel goed komt, aldus Den Ouden, die zelf ook is aangehaakt.

Rand van woonwijk

In de gesprekken met de gemeente zijn nog geen mogelijke locaties genoemd. "Onze voorkeur is wel dat de tiny houses bij of aan de rand van een bestaande woonwijk komen te staan. In diverse plekken in Emmen bestaan er mogelijkheden, begrepen we." Verder moet het een permanente locatie zijn.