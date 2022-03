Omwonenden niet verrast na politie-inval Assen: 'Opgeruimd staat netjes'

Het was even schrikken voor bewoners van de Groenkampen vanmorgen in de Asser wijk Peelo. Verschillende ooggetuigen zagen 's ochtends voor half 8 de politie een inval doen bij een huis in hun straat. Daarbij werd volgens hen een man opgepakt.

"Het was raar wakker worden", zegt een buurvrouw. "Ik hoorde gegil en het klonk alsof iemand van de trap viel. Ik zag een zwart busje staan en dat vond ik wel raar."

Volgens een andere buurtbewoner liep er een groep van ongeveer twaalf gewapende politiemensen door de straat met helmen op. Met een stormram zouden ze de deur hebben opengemaakt. "Het was even schrikken, maar het verbaast me niks", zegt ze. "Er kwamen wel eens mensen langs voor drugs."

Vijf verdachten

In totaal heeft de politie in het kader van dit onderzoek zeven woningen doorzocht. Daarbij zijn vijf verdachten aangehouden voor mensenhandel. Zij worden ervan verdacht vrouwen te hebben gedwongen tot prostitutie en het dealen van drugs. Ook zijn er verdenkingen van verkrachting en zware mishandeling.

"Ik vond het al zo vreemd dat bij dat huis alles dichtgeplakt zat", zegt een man die wat verderop in de straat woont. Voor het raam van de woning hangt een lap stof en het glas in de voordeur is afgeplakt met zwart plastic. "Eerst dachten we dat ze aan het klussen waren ofzo, maar het bleef potdicht."

'Rotte appels'

De bewoners van het huis waar de inval is gedaan zouden een man en een vrouw met kinderen zijn. Buren zeggen regelmatig geschreeuw te hebben gehoord in huis. " We hadden eigenlijk geen contact met elkaar, behalve een keer goedemiddag. Daarom hebben we eigenlijk niks gemerkt behalve veel lawaai", zegt een buurvrouw.

Een man en een vrouw die een praatje staan te maken op de stoep hebben er geen goed woord voor over: "Zulke mensen wil je niet in je buurt krijgen. Er lopen hier altijd kleine kindertjes met fietsjes in de straat." De man zegt: "Het is goed dat ze de rotte appels er tussenuit halen. Opgeruimd staat netjes."