Cel- en werkstraf voor steekincident na kinderruzie om legoblokje

Een 44-jarige man uit Nieuwegein moet voor het steken van een 70-jarige vrouw en haar zoon in het restaurant van het park Hof van Saksen in Nooitgedacht een werkstraf van 120 uur uitvoeren. Daarnaast legde de rechter de man een celstraf van 180 dagen op, waarvan 169 dagen voorwaardelijk. De man heeft elf dagen in voorarrest gezeten. Dat betekent dat hij niet terug de cel in hoeft.

Het 70-jarige slachtoffer liep een steekwond op die met acht hechtingen moest worden gedicht. Haar zoon liep een slagaderlijke bloeding op. Het incident gebeurde op 29 juni 2019 na een ruzie tussen twee kinderen om een legoblokje. Het jongetje gaf daarna de moeder van het meisje een grote mond. Het kind werd daarop door de vrouw gecorrigeerd: 'Houd je bek'.

Glazen en legoblokjes door de lucht

Even leek de zaak gesust, maar toen de familie van het meisje het restaurant verliet, sprak de moeder van het jongetje het meisje nogmaals aan. Beide ouders bemoeiden zich ermee en de situatie liep uit in een totale chaos. Er werd gevochten en de glazen en legoblokjes vlogen in het rond. Daarbij stak de 44-jarige man uit Nieuwgein - de vader van het jongetje - met een mes waarmee hij op dat moment zat te eten.

Niet vervolgd

De beide ouders van het jongetje werden opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde de moeder niet vanwege te weinig bewijs, waardoor alleen de vader terechtstond. De rechter rekende de man vooral aan dat dit incident in een openbare ruimte gebeurde, voor de ogen van andere gasten en ook jonge kinderen. Een gezin zei later dat het geen kant op kon, omdat hun kindje vastzat in een kinderstoeltje.