Meer reizigers voor vliegveld Eelde

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Op alle vliegvelden in ons land nam het aantal passagiers toe. In Maastricht het meest, met 64,1 procent. Schiphol groeide naar verhouding het minst, daar nam het aantal reizigers toe met 3,7 procent.Verder valt in de cijfers van het CBS op dat het steeds drukker wordt op vliegveld Hoogeveen. Dat vliegveld wordt voornamelijk gebruikt voor privévluchten. In 2018 groeide het aantal vliegbewegingen met 35 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in het laatste kwartaal van 2018 was het druk op het vliegveld.