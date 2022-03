Kabinet wil afvalwater NAM vanaf eind dit jaar in Drentse bodem

Het kabinet wil dat "op zijn laatst aan het einde van het jaar" een einde komt aan de omstreden afvalwaterinjecties door de NAM in de bodem in Twente. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) aan de Tweede Kamer.

De NAM gebruikt bij de oliewinning in Schoonebeek stoom om de olie minder stroperig te maken en te zorgen dat die makkelijker kan worden opgepompt. Daardoor blijft uiteindelijk met chemicaliën verontreinigd water over, dat via kilometerslange pijpleidingen naar Twente wordt getransporteerd om daar in lege gasvelden te worden opgeslagen.