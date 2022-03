Verenigingsgebouw als kroon op opgeknapt evenemententerrein Emmer-Compascuum

Het evenemententerrein van Emmer-Compascuum aan de Kijlweg bestond in het verleden uit vooral gras. In het afgelopen jaar heeft de locatie een flinke oppepper gekregen.

Het gereed maken van het terrein vergt wel wat. "Elke keer moeten er rijplaten voor over het gras worden aangevoerd." De waterafvoer en de elektriciteit moesten ook altijd apart worden geregeld", aldus stichtingsvoorzitter Harm van Oosten.

Hoewel, op het verlanglijstje prijkt nog een ding: een multifunctioneel gebouw van twaalf bij twaalf meter op het terrein. "De aanvraag is inmiddels de deur uit. In het gebouw willen we een EHBO-post, een invalidentoilet en de kaart- en muntverkoop onderbrengen. De resterende ruimte is bedoeld als kleedruimte voor artiesten of vergaderruimte. Niet alleen voor ons, hoor. Ook ondernemers en buurtverenigingen mogen gebruik maken van de ruimte."