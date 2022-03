Ontwikkelaars bakkeleien over strook grond in Meppeler centrum

De Raad van State zei dat geschillen over eigendomsrechten en kadastergrenzen door de civiele rechter moeten worden beslecht. "Daar ga ik me als bestuursrechter niet mee bemoeien. Ik kan alleen iets doen als blijkt dat er een evidente privaatrechtelijke belemmering is. Hier is dat niet zo evident want het Kadaster moet nog onderzoeken, of en welke fout er is gemaakt," vertelde de rechter.

Daarmee lijkt de kans groot dat de Raad van State het bestemmingsplan voor de zorgappartementen van WVG in stand laat, waarna de gemeente Meppel een omgevingsvergunning kan verlenen en WVG in principe de schop in de grond kan steken. De raadsman van WVG wilde na afloop van de zitting evenwel niet zeggen of de ontwikkelaar snel met de bouw gaan beginnen, of toch eerst het kadasteronderzoek en de bodemzaak later dit jaar bij de hoogste bestuursrechter gaat afwachten. Ontwikkelaar Lithos hoopt dat WVG zelf even een pas op de plaats maakt totdat duidelijk is wie de eigenaar is van de omstreden strook Meppeler centrumgrond.