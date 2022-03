Zwarte cijfers en blije bevers in Wildlands: 'De toekomst is rooskleurig'

"Ik schrijf het liefst zwarte cijfers. En als je kijkt naar dit jaar, dan zijn we heel goed uit de startblokken gekomen", zo ziet de directeur. Het is dan ook belangrijk dat er wordt gepresteerd, geeft hij aan. "Dit jaar moeten we het echt laten zien. De toekomst is rooskleurig voor Wildlands, ook al zijn we door een dal gegaan. Nu staan we er goed voor met stijgende bezoekersaantallen. Daarnaast hebben we de beste krokusvakantie in het bestaan van Wildlands gedraaid en het aantal abonnementhouders staat op een recordhoogte van 34.000. Dat aantal blijft groeien."