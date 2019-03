Ongeluk met vrachtwagen op A28: drie kwartier vertraging

Op de A28 ter hoogte van De Wijk is vanmiddag een vrachtwagen geschaard en tegen de vangrail gebotst. De chauffeur is niet gewond geraakt.

Volgens omstanders moest de chauffeur plotseling remmen voor stilstaande voertuigen. Die stonden stil vanwege een eerdere aanrijding.Vanwege het ongeluk is de rijbaan afgesloten. Het verkeer in de richting van Hoogeveen wordt via de vluchtstrook geleid. De vertraging tussen Staphorst en De Wijk was rond 16.40 uur opgelopen tot langer dan drie kwartier, meldt de ANWB.Verkeer wordt aangeraden om te rijden via Heerenveen, over de A32 en de A6.Het bergen van de vrachtwagen en de oplegger gaat volgens de ANWB nog de hele avond duren.