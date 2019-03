Groningen drinkt Drents water

Een belangrijke bron van drinkwater is de Drentsche Aa. Deze beek stroomt van Drenthe naar Groningen, langs het Waterbedrijf Groningen bij De Punt. Hier wordt jaarlijks zeven miljard liter water gezuiverd en naar de inwoners van Groningen, Haren, Glimmen en Eelde-Paterswolde gepompt. Mensen in de stad Groningen drinken al sinds het jaar 1880 Drents water.De Drentse beek is de enige die voor kraanwater zorgt, omdat het water zo schoon is. "Dat is heel bijzonder", vertelt Wiejanda Moltmaker van het Waterbedrijf Groningen. "Het bekstelsel is gesloten. Dat betekent dat het niet vervuild kan worden door andere stromingen."Maar waar komt het water van de Drentsche Aa dan vandaan? Willeke Sprokholt van IVN kan daar niet één plek voor aanwijzen. "De Drentsche Aa heeft ongeveer honderd waterbronnen. Dat zijn plekken waar het grondwater naar boven gestuwd wordt. Dat water stroomt via sloten en diepjes de beek in.""Hier bij ons waterzuiveringsbedrijf pompen we het water uit de beek", legt Moltmaker uit. "Dan ondergaat het een uitgebreid zuiveringsproces." Een belangrijk meetinstrument om de zuiverheid van het water te checken zijn vlooien.Het water moet natuurlijk honderd procent zuiver zijn en dat valt volgens Holtmaker niet altijd mee. "Een paar jaar geleden was het beekwater vervuild met bestrijdingsmiddel. Een druppel olie vervuilt de Drentsche Aa al over een strook van twintig kilometer. Gelukkig hebben we een buffer waar we zo'n twee à drie dagen mee vooruit kunnen."Als het water volledig is gezuiverd pompt een enorme installatie 800.000 liter water per uur naar de kranen bij de mensen thuis.