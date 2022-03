Vrachtwagenchauffeurs komen op N34 bij Borger met schrik vrij na doldwaze inhaalactie

Ook collega en tegenligger Bloemert zag het moment van de bijna-botsing niet aankomen. "Ik keek toevallig opzij, naar een boer die bezig was op het land", zegt hij. "Toen ik weer voor me keek, zag ik die wagen tussendoor glippen. 'Wat een malloot', dacht ik. Ik stond er in eerste instantie niet zo bij stil, maar toen ik later de beelden bekeek schrok ik wel. Ik rijd met mest, het gewicht van de wagen ligt iets boven de 50 ton. Kom je met een snelheid van 84 kilometer per uur in de zachte berm terecht, dan houd je hem niet meer."