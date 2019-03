Op Tjak: Duivenflat terug in Beilen

Zo kun je het begin van een duiventoren bij de Dierenweide 't Stroomdal al zien. Waarschijnlijk kunnen in mei de duiven er in terecht. Waarom deze duiventorens terug in het straatbeeld van onder andere Beilen moeten, wordt aan Aaldert Oosterhuis uitgelegd.