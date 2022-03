Taakstraf en rijontzegging voor veroorzaken zwaar ongeluk op Houtweg Emmen

Een 22-jarige man uit Emmen moet voor het veroorzaken van een zwaar ongeval op de Houtweg in Emmen een taakstraf van 240 uur uitvoeren. Ook is hem een rijverbod van anderhalf jaar opgelegd. De rechter vindt dat de man zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. "Je kunt spreken van geluk, het had voor hemzelf en de drie inzittenden veel erger kunnen aflopen", zei de rechter.

De man stapte na een avondje terras in Emmen achter het stuur, terwijl hij alcohol had gedronken. Drie vrienden stapten bij hem in. Voor de rechter staat het vast dat de man daarna door een te hoge snelheid in een flauwe bocht de macht over het stuur kwijtraakte. De wagen raakte een lichtmast en kwam in de berm terecht. Een van de inzittenden liep breuken in zijn schedel, een gebroken jukbeen en kaak op. De anderen raakten ook gewond, maar minder ernstig.

Twee pilsjes

De man zei eerder op zitting dat hij slechts twee pilsjes had gedronken. Volgens het bloedonderzoek had de man als beginnende bestuurder vier keer meer alcohol in zijn bloed dan is toegestaan. De snelheid waarmee hij reed valt achteraf niet exact meer vast te stellen maar lag, volgens het onderzoek en gezien de veroorzaakte ravage, veel hoger dan op die plek is toegestaan.

Verzekeringsgeld