Op Tjak: Stop de bloeding - red een leven

Die snelle eerste hulp komt vaak van omstanders of hulpverleners als BHV, politie, brandweer of marechaussee, maar dat kan ook prima een journalist zijn die als eerste ter plaatse is. Speciaal voor die doelgroep organiseren het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland en Wenckebach Instituut UMCG de training ‘Stop de bloeding – red een leven’. Aaldert Oosterhuis, onze journalist, maakt kennis met deze training.