'Stemming zit er goed in' bij nieuwe raadsleden in Coevorden

Misschien is Coevorden hier wel uniek in, vroeg burgemeester Renze Bergsma zich af. Het zou hem niets verbazen. Opvallend is het zeker: in Coevorden weten alle nieuwe raadsleden met genoeg voorkeursstemmen een zetel in de raad in te nemen. Iedereen heeft voor zichzelf meer dan 150 stemmen behaald. Dat zorgt ervoor dat sommige zittende raadsleden voorbij werden gestreefd, onder meer door een lijstduwer.

Liesbeth Mennink, woordvoerder van de gemeente Coevorden, noemt het een bijzonder fenomeen: "Landelijk zien we dat lokale partijen het gigantisch goed doen. Hier blijkt dat mensen vooral stemmen op iemand die ze kennen."

150 stemmen is genoeg

Kandidaat-raadsleden kunnen op eigen kracht in de gemeenteraad van Coevorden komen als ze 150 stemmen of meer krijgen. Dat aantal is 25 procent van de kiesdeler: het totale aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels in de raad. In Coevorden is dat dus 600: 15.012 stemmen gedeeld door 25 zetels. Als er meer raadsleden genoeg stemmen halen, schuift degene met de meeste stemmen naar voren. Dat is in Coevorden dus veel het geval.

Stemkanon uit Geesbrug

Zo stoomt Dirk Meijer uit Geesbrug door van plek achttien naar een van de tien zetels voor BBC2014. Op Meijer hebben 210 kiezers gestemd. Dat had hij zelf niet verwacht. "Ik denk dat het een stukje vertrouwen is vanuit het dorp", vertelt hij trots. Meijer is actief bij meerdere verenigingen, waaronder het plaatselijk belang. "Ik zet me in voor de jeugd die woonruimte zoekt in het dorp. Dat is iets waar ik me ook in de raad voor wil inzetten."

BBC2014 had niemand op de lijst staan uit Geesbrug en de contacten met Meijer waren al gelegd. "Toen ben ik gevraagd of ik me misschien kandidaat wilde stellen. Ik dacht: zet mij maar mooi op de laatste plek. Ik duw de kar wel aan. Ik wilde vooral meemaken hoe dat werkt. We hebben een gezellige club en ik vond het hartstikke leuk om de campagne mee te maken en dan maar afwachten."

Meijer bleek een stemkanon voor het dorp te zijn. Hij haalde 186 van zijn 210 stemmen uit Geesbrug. "Ik hoorde van veel dorpsgenoten dat ze op me gestemd hadden en uiteindelijk werd me op de dag na de verkiezingen verteld dat ik wel heel veel stemmen behaald had. Dan komt er wel wat op je af, maar ik heb er veel zin in. Daarbij helpt het dat ik kan steunen op een heel goede ploeg met veel ervaring in de raad", zegt Meijer.

'Echt voor iemand gaan'

Een andere nieuwkomer is Paulien Blaauwgeers van Progressief Accoord Coevorden. Ze maakt niet zo'n grote sprong in de kieslijst als Meijer, maar streeft wel doorgewinterd raadslid Lars Hoedemaker voorbij. Hoedemaker had zich aangesloten bij de lokale, progressieve partij, nadat D66 stopte in de gemeente Coevorden. Voor die partij zat hij als eenmansfractie in de raad. Hoedemaker toont zich schappelijk na de stemmenuitslag. "Ik had er graag nog vier jaren aan vastgeknoopt, maar maak graag plaats voor een kandidaat met meer stemmen."

Blaauwgeers behaalde 183 stemmen, vooral in de stad Coevorden, waar ze woont. Wat de exacte reden van de vele stemmen is, durft ze niet te zeggen. "Ik denk dat ik voordeel heb van de Stem Op Een Vrouw-actie. We zijn toch een progressieve partij. Daarnaast ken ik veel mensen in Coevorden en ben ik met stichting Petje Af (Blaauwgeers maakt deel uit van het bestuur, red.) heel druk. Ik denk dat me dat ook wel wat goodwill heeft opgeleverd."