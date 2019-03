Politie was te gewelddadig bij aanhouding Noordscheschut

Dat laatst was fout, oordeelde de rechter in Assen. Maar dat de man een agent heeft mishandeld door tegen zijn hoofd te trappen, kan volgens hem niet bewezen worden. Ook noemde hij het politieoptreden ‘buiten proporties’. De Hoogevener kreeg een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur.De politie hield de man aan toen hun voertuigen elkaar op 28 maart 2018 rakelings kruisten op een smalle klinkerweg. Als een van de agenten met de Hoogevener in gesprek is, vraagt de ander hem om zijn rijbewijs. Dat stoort de Hoogevener, omdat hij vindt dat hij niks fout heeft gedaan.Als hij zijn armen in de lucht gooit en roept ‘schrijf dan maar en bon uit’, krijgt hij een knietje in zijn kruis en pepperspray in zijn gezicht. De agenten vinden de twee meter lange man dreigend overkomen.De man rent instinctief naar het huis van zijn ouders, vertelde hij op zitting. Niet veel later staat de politie daar voor de deur. Als de Hoogevener de agenten wenkt om op het erf te komen, loopt het nog een keer uit de hand.Op camerabeelden is te zien dat de man weer pepperspray in zijn gezicht krijgt. Ook worden er veel klappen uitgedeeld. Het gevecht gaat achter het huis verder, waarop een van de agenten met een gescheurd oor terugkeert. De Hoogevener zou tegen zijn hoofd hebben getrapt.Of de Hoogevener de agent opzettelijk heeft mishandeld, vond de officier lastig te bewijzen. Toch nam ze het de man kwalijk. Ze vond dat vastgesteld kon worden dat de man zich heftig had verzet bij de aanhouding en dat daardoor het letsel is ontstaan.Daarnaast wees ze naar zijn verleden. De man kwam eerder in aanraking met politie en justitie vanwege huiselijk geweld. Ze eiste een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Ook vond ze dat de man een schadevergoeding aan de agent moest betalen.De advocaat van de man sprak over een ‘uitzonderlijke zaak’. Volgens haar was het politieoptreden die dag niet juist. Haar cliënt zou helemaal geen overtreding hebben gemaakt, maar eindigde er wel mee dat hij werd geschopt, geslagen en gepepperd. "Dit had professioneel gezien heel anders gemoeten." Ze pleitte ervoor de man vrij te spreken.De rechter concludeerde dat het om een aaneenschakeling van misverstanden gaat. De Hoogevener had zijn rijbewijs moeten laten zien, toen de politie daar om vroeg. Tegelijkertijd had de politie anders kunnen optreden, vond de rechter."Ik vind het buiten proporties dat de politie weer is gaan pepperen toen ze ’t erf opliepen. Ik vind dat uit de beelden blijkt dat dat geweld voornamelijk van de kant van de politie komt." De vorderingen verklaarde de rechter niet ontvankelijk. De agent kan dit civiel aanvechten.