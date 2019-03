Wat is er dit weekend in Drenthe te doen?

Zaterdag start de Boekenweek. Het Drents Museum houdt zich dan bezig met het thema ‘De moeder de vrouw’. Vanwege dit thema worden er in de zaal KINK gratis activiteiten georganiseerd. De tentoonstelling over het thema is nog tot en met 13 april te zien. Moeders en hun kind kunnen zich gratis laten portretteren.Bij boerderij De Venehoeve in 2e Exloërmond worden de koeien zaterdag weer naar buiten gelaten. Verwacht wordt dat de koeien daar bijzonder blij mee zullen zijn. Bezoekers kunnen het melkveebedrijf bezoeken en een kijkje nemen bij de zuivelbereiding van alle biologische zuivelproducten. Ook kun je de producten proeven.Hent Hamming deelt in een theaterstuk zijn gevoelige ervaringen van de mishandeling door zijn vader. Hammings vader was een erg charmante man, soms wordt hij nog omschreven als held. In het theaterstuk wordt echter een ander beeld geschetst over de thuissituatie tijdens Hammings jeugd. Het stuk is zaterdag te zien in de Winsinghhof in Roden.Op deze dag vindt ook de 47ste editie van de Dorpenomloop Drenthe plaats. 22 elite fietsploegen zullen de strijd met elkaar aangaan op een route door open velden waar de wind vrij spel heeft. Met maar liefst 46 vooraf gereden edities kan de tocht zichzelf een klassieker noemen. Een echt spektakel om ook als toeschouwer mee te maken.In Zijen kun je zondag naar een expositie over Kunst op Schaal. Hier kun je kunstwerken bekijken die gemaakt zijn van van eierschalen. Van eieren in Fabergé-stijl tot beschilderde eieren: je kunt ze allemaal zien in De Oranjerie. Dit jaar zullen kunstenaars van over de hele wereld hun werk laten zien.In De Onlanden is het natuurlijk niet stil, er is altijd wel iets te horen en te zien. Maar zijn mensen eigenlijk wél stil? Met de stiltewandeling op zondag is het de bedoeling dat mensen tot de stilte komen. Want volgens de organisatie krijgt men niet genoeg ruimte voor stilte in deze tijd van sociale media.Hoe zullen mensen over een paar miljoen jaar op ons terugkijken? Dr. Roy Erkens van de Universiteit van Maastricht neemt je zondag tijdens een lezing bij het Hunebedcentrum in Borger mee naar de toekomst, en dan weer terug naar het heden.