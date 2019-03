Ondernemen in Drenthe: 'We bouwen energieneutraal, of we doen het niet'

Broekman heeft er een prijs voor gekregen. Sinds kort mag hij zich de 'meest duurzame onderneming van Drenthe' noemen. Broekman is te gast in Ondernemen in Drenthe op TV Drenthe.Zijn bedrijf bestaat inmiddels 55 jaar. Samen met zijn vrouw en twee zoons runt hij het. "20 jaar terug wilden we al duurzaam bouwen. Maar opdrachtgevers vroegen er niet om. De keuken en het afdakje waren belangrijker. Nu hebben we een concept waarbij een klant geen keuze heeft. Je neemt het of je neemt het niet."Dat concept is de bouw van koloniewoningen in Frederiksoord en Wilhelminaoord. Een opdracht die samen met de Maatschappij van Weldadigheid is ontwikkeld. Het zijn woningen in de stijl van de oude huisjes, maar dan modern."Bewoners hebben geen energierekening. Dat doen we met zonnepanelen en warmtepompen."Eenvoudig is het niet, maar het lukt steeds beter. "Je moet de samenwerking zoeken. Anders wordt het niets. We hebben samenwerking gezocht. En we monitoren. We houden contact met bewoners van onze woningen om te horen hoe het is. Daar leer je van."Broekman is nu bezig met de ontwikkeling van twee woningen in Frederiksoord die geen gas-, water- en elektriciteitsaansluiting hebben. Zelfs geen aansluiting op het riool of glasvezel.Hoogeveense ondernemers kunnen sinds kort terecht bij één ondernemersvereniging, Ondernemend Hoogeveen. En dat is met opzet volgens voorzitter Gert-Jan Mannak. "We willen nu eindelijk stappen zetten in de samenwerking met het onderwijs en de gemeente. We hebben inmiddels 216 leden. Hoogeveen moet dynamiek uitstralen. Dat moeten we samen doen."Mannak hoopt dat de samenwerking voordelen oplevert. "We hopen ook te bereiken dat de gemeente bijvoorbeeld de handel aan Hoogeveense bedrijven gunt."Wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen is groot voorstander van de samenwerking. "Met één partij is het makkelijker praten. We gaan ze helpen om te leren hoe je moet aanbesteden. Daardoor willen we meer handel in Hoogeveen en omgeving wegzetten."Hoogeveen heeft zich aangesloten bij de economische regio Zwolle. De economie draait goed en groeit nog steeds. Hoogeveen hoopt van Zwolle te profiteren. Maar ook andersom. "De regio kan ons helpen bij het plan om de A28 tussen Meppel en Hoogeveen zesbaans te maken. Maar ook met het onderwijs in Zwolle kunnen we samenwerken. Wij hebben geen HBO-opleiding. Dat willen we wel graag en gaan we ons best voor doen."De Zuidwest-Drentse gemeente heeft de hoop dat de bedrijvigheid rondom de plaats verder groeit. Er is nog industriegrond. Riegmeer bijvoorbeeld. Daar is veertig hectare beschikbaar. Het bedrijventerrein heeft de gemeente miljoenen gekost, omdat er geen belangstelling was.Maar volgens Steenbergen is dat nu anders. Er was bijna een deal met zuivelreus Danone . Dat ging op het laatste moment niet door, omdat Danone koos voor uitbreiding van een bestaande locatie.Steenbergen: "Er is belangstelling voor Riegmeer. Het gaat om zo'n zeven tot acht initiatieven waar we mee in gesprek zijn. Maar dat is een lang traject."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. Of online.