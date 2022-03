Veiligheidsregio: 'Drenthe voldoet al aan vraag naar opvang vluchtelingen'

"In Drenthe is de opvang van vluchtelingen, om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, al bij voorbaat opgepakt. Nog voordat de vraag van de staatssecretaris kwam om dit probleem op te lossen". Dat stelt de Asser burgemeester Marco Out in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe.

In dat Veiligheidsberaad hebben de veiligheidsregio's ook aangegeven dat het Rijk gemeenten moet dwingen om mensen op te vangen als die dat niet willen. Wat Marco Out betreft hoeft het in Drenthe niet zo ver te komen. "Het is niet goed wat er op dit moment in Ter Apel gebeurt. In Drenthe hebben we daarom gelijk al de regie opgepakt. Vorige week heeft de Veiligheidsregio Drenthe al bekend gemaakt voor de komende periode 600 plekken te kunnen leveren. Dat is mogelijk dankzij verlenging van de noodopvang in Meppel en verlening van de noodvang in de TT Hal in Assen", aldus Out.