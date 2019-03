Sloop cafépand Rolderstraat kan verder na weghalen asbest

"Maandag komt de kraan weer en gaan we verder", aldus een woordvoerder van Steenhuis Sloopwerken. Vorige week vrijdag werden de sloopwerkzaamheden stilgelegd . Er bleek veel meer asbest in het pand te zitten dan gedacht.Deze week heeft een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het gebouw asbestvrij gemaakt. Volgens een woordvoerder ging het om 'gewoon huis- tuin- en keukenasbest'. "Alles is eruit, de sanering is klaar. Maandag gaan we weer slopen."Op de plek van het pand, waarin onder meer feestcafé Tante Trui zat, komt een appartementencomplex. De nieuwbouw moet het imago van de Rolderstraat wat opkrikken. De straat had een slechte naam door overlast van rondhangende jongeren, drugshandelaars, jakkerende auto's en leegstand.Met vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners is een plan van aanpak gemaakt. Dat moet de straat weer aantrekkelijker maken.