VVD'ster Tanja Klip enige Drentse kandidaat voor Senaat

Klip, oud-VVD-gedeputeerde van de provincie Drenthe en alweer jaren dijkgraaf van het Gelderse Vallei en Veluwe, zit nu ook voor de VVD in de Senaat. Ze kwam er in juli 2016 in.Tanja Klip staat op plek 3 op de lijst van de VVD voor de Eerste Kamer. De partij krijgt daar 12 zetels, zoals het nu lijkt. Dat is 1 zetel minder dan nu. Op 27 mei worden de Eerste Kamerleden gekozen door Provinciale Staten.Klip had de afgelopen periode gezelschap van twee andere Drenten: CDA-senator Greetje de Vries-Leggedoor uit Nieuw-Buinen en D66-Eerste Kamerlid Hans Engels uit Eelderwolde. Maar De Vries, oud-CDA-gedeputeerde van Drenthe, stopt er eind mei na drie termijnen mee. "Het is ongelooflijk interessant en leuk, maar na drie periodes houdt het gewoon op", zegt De Vries. Sinds dit jaar is ze ook voorzitter geworden van het Groninger Landschap.D66'er Hans Engels (67), die nog wel in de Eerste Kamer zit, woont al een tijdje niet meer in Drenthe, maar in Groningen. De bijzonder hoogleraar gemeenterecht stopt er na deze Kamerperiode mee. Hij werd vorig jaar ook waarnemend burgemeester van Loppersum. Engels is al sinds 2004 lid van de Eerste Kamer voor D66. Sinds vorig jaar juni is hij fractievoorzitter.Overigens komt er nog wel een geboren en getogen Drent in de Eerste Kamer, al is hij na zijn jeugd uit Drenthe vertrokken. De lijstaanvoerder van Forum voor Democratie Henk Otten (51) is geboren in Assen en opgegroeid op de boerderij van zijn ouders in Hijken.Hij is jurist en econoom, werkte in het buitenland en begon als ondernemer verschillende bedrijven. Otten was met Thiery Baudet in 2015 mede-oprichter van Forum voor Democratie. FvD krijgt in één klap 13 zetels in de Eerste Kamer.