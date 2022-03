Waterschap vrijgesproken van moedwillig vangen en doden van bevers

Waterschap Hunze en Aa's is vrijgesproken van de aanklacht dat het bewust risico's heeft genomen bij het vangen en doden van bevers in klemmen, die zijn bedoeld om muskusratten mee te vangen. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vandaag bepaald.

De rechter in Groningen sprak Hunze en Aa's in december 2020 vrij, het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen dat vonnis in beroep. Er werd daarna een voorwaardelijke boete van 5.000 euro geëist tegen het waterschap.

Blijdschap bij waterschap

Het waterschap heeft de stellige overtuiging dat bij de bestrijding van de muskus- en beverratten alle regels en voorschriften zijn nageleefd, en is blij hierin te zijn bevestigd. Bovendien is er vreugde voor de medewerkers van het waterschap die de dieren vangen, zegt een woordvoerder. "Ze proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk hun werk te doen. Voor hen was het extra vervelend dat deze zaak werd aangespannen."

Het OM vond wel dat Hunze en Aa's willens en wetens het risico nam dat de beschermde bever slachtoffer zou worden van het vangbeleid van de muskusrat. Maar het waterschap zegt dat sinds de herintroductie in 2007 nog nooit een bever gevangen in een van haar klemmen, meldt RTV Noord.