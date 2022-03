Celstraf en jeugd-tbs opgelegd voor steekincident in hartje Emmen

Voor een ernstig steekincident in het centrum van Emmen legde de rechter een 20-jarige Emmenaar 302 dagen jeugddetentie en jeugd-tbs op. Het (toen) 17-jarige slachtoffer werd hevig bloedend naar het ziekenhuis gebracht en was net niet in een slagader geraakt. De rechter vond poging tot doodslag bewezen.

De Emmenaar meldde zich vorig jaar op 1 juni, een dag na het incident, op het politiebureau en bekende. Hij was onder invloed van alcohol en drugs en zag wazig toen hij stak. Volgens de rechter had het heel anders kunnen aflopen. Na de daad gooide hij het mes weg in het water. Het wapen is nooit teruggevonden.

Voorarrest uitgezeten