'Verbod No Surrender moet einde maken aan geweld en wetteloosheid'

De drie officieren van justitie gebruikten beeld- en audiofragmenten om hun verzoek kracht bij te zetten. Het waren niet alleen fragmenten van televisieopnamen, maar ook delen van gesprekken die tijdens een strafrechtelijk onderzoek heimelijk door justitie zijn opgenomen.De motorclub bestaat sinds 2013 en heeft honderd chapters (afdelingen) en andere onderdelen in binnen- en buitenland met enkele honderden leden in Nederland. Vergelijkbare motorclubs als Satudarah en Bandidos kregen eerder al door de civiele rechter een verbod opgelegd. De laatste twee vechten dat verbod nog aan.Het verbod is ook nodig om een einde te maken aan de gewelddadige vetes tussen rivaliserende motorclubs. Volgens het OM zijn alle chapters ondergeschikt aan de leiding. "Het is één pot nat”, zei een officier van justitie.Daarom kiest het OM ervoor de overkoepelende vereniging te laten verbieden. "Dit is niet mogelijk”, vond advocaat Mark Nillesen die namens No Surrender optrad. Volgens hem wordt No Surrender op chapter niveau bestuurd, niet op overkoepelend niveau. "Het is geen één verknocht geheel”, aldus Nillesen. Hij vond dat het verzoek van het OM moet worden afgewezen.Het OM dacht hier anders over: "Het bestuur geeft leiding aan strafbare feiten en stimuleert een structuur van wetteloosheid.” Er wordt propaganda gevoerd en media worden misleid om de club als onschuldig af te schilderen. In werkelijkheid schuwen de leden van No Surrender volgens het OM niet elkaar onderling in openbaarheid af te tuigen voor de ogen van burgers, onder wie kinderen.Volgens de advocaat liet het OM een eenzijdig beeld zien. "De filmpjes die zijn getoond, waren vooral opnamen binnen No Surrender in Emmen, onder leiding van de toenmalige captain Henk Kuipers. Hij vormde een club binnen een club, met eigen regels”, zei de advocaat, "Zijn gedragingen gelden niet voor de hele organisatie."Het opleggen van een verbod op No Surrender is ingrijpend, want vrijheid van vereniging is een grondrecht. Een alternatief is volgens het OM niet denkbaar. "We willen toch niet in een land leven, waar het recht van de sterkste geldt?”, zei het OM.De advocaat wil vier getuigen horen, waaronder de voormalige bestuursleden Henk Kuipers en Klaas Otto. Die zouden meer kunnen zeggen over de organisatie van de motorclub. Dit verzoek is door de rechtbank toegewezen. Wanneer er uitspraak wordt gedaan is nog onbekend.