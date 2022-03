Coevordenaren in bijstand krijgen deze week 800 euro energietoeslag

Het was in eerste instantie de bedoeling dat deze week de eerste 200 euro betaald zou worden. De rest zou later volgen in termijnen. Eerder deze maand maakte het kabinet bekend het bedrag voor de energietoeslag te verhogen naar 800 euro. Ook de btw op energie wordt verlaagd, net als de accijns op benzine en diesel.

Coevorden laat weten dat inwoners die gebruikmaken van het zogeheten minimabeleid in april een betaling ontvangen. Overige minima kunnen in mei kijken op de website van de gemeente of ze in aanmerking komen voor steun. De regeling is alleen toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 110 procent van de bijstand.