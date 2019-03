In Eexterveen is aan de Dorpsstraat vanavond een schuur afgebrand. De felle brand sloeg metershoog uit en woningen in de buurt liepen gevaar.

De brandweer uit Annen rukte met twee wagens uit en kreeg de brand snel onder controle. De schuur stond schuin achter een woning, waardoor het vuur dreigde over te slaan naar de woonboerderij en andere panden in de buurt.Woningen in de directe omgeving worden door de brandweer nat gehouden om verspreiding van het vuur te voorkomen. De oorzaak van de brand is niet bekend.