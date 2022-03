Djammen: Een grote stap voor Selina Koen

"Ik wil gewoon lekker spelen." Selina Koen uit Assen is haar hele leven al met muziek bezig, maar vandaag is de eerste keer dat ze met haar muziek naar buiten komt. Haar eigen muziek welteverstaan. "Muziek is gewoon onderdeel van mijn leven zijn, anders kan ik niet ademen."

Het is een grote stap voor haar. Ook een spannende.

Vrienden en familie

De liefde voor zingen was er altijd al. De schoolband wakkerde het muziek maken aan, evenals gitaarles. Uiteindelijk zong Selina in meerdere bandjes. "Ik ben gewoon een beetje aan gaan klooien", lacht ze. "Zo werkt het toch een beetje in het leven." Na de middelbare school zorgde haar studie ervoor dat ze minder met muziek bezig kon zijn. Dat hield ze niet vol.

"Op gegeven moment miste ik het toch." Ze stopte met haar studie en begon weer volop muziek te maken. Naast dat ze in meerdere bandjes speelde, gaf ze ook les. "Ik dacht: ik ga er gewoon voor." En dat deed ze. Ook begon ze voorzichtig eigen liedjes te schrijven en beloofde zichzelf dat ze de nummers ging uitbrengen. "Nooit gedaan natuurlijk", grijnst ze. Tot ze de liedjes drie jaar geleden samen met violiste Iris Kemper voor haar familie en vrienden speelde. Buiten haar familie en vrienden om heeft niemand haar muziek gehoord. Tot vandaag.

Verhalende muziek

Na het optreden voor bekenden was ze nog niet direct overtuigd om haar eigen werk voor een groter publiek te brengen. "Ik voelde me heel stoer en kwetsbaar. Maar heb het daarna nooit meer gedaan", zegt ze. Haar nummers zijn kleine verhaaltjes over haar leven, die haar ook helpen om dingen helder te krijgen. "Iedereen heeft wel zo'n periode in z'n leven - en ik heb die al wat vaker gehad - dat je gewoon een beetje in zo'n dal zit. Soms ook wat dieper. Dan is mijn uitlaatklep toch wel muziek maken. Toen ben ik liedjes gaan schrijven. Ik merkte ook dat het me gewoon goed deed", vertelt Selina. "Ik blijf gewoon trouw aan mezelf, het zijn liedjes die dicht bij me staan."

Je wordt gemist

Een van de nummers die ze speelde tijdens de keldersessie is een voorbeeld van een uit het hart gegrepen lied uit haar eigen leven. Je wordt gemist, heet het. Selina verloor toen ze 6 jaar oud was haar jongere broertje. Het nummer verhaalt de heftige gebeurtenis en helpt wellicht om dat een plek te geven. In het tweede liedje dat ze speelde is de voorliefde voor folk en folklore goed te horen: Live in Peace and Harmony. "Dat heb ik geïnspireerd op een kunstenares", vertelt Selina. "Ik heb haar ook ontmoet." Ze wil het nummer nog graag eens voor haar spelen.

Selina is absoluut niet pretentieus over de toekomst. Ze 'ziet het wel'. "Verder hoop ik gewoon lekker veel te spelen met leuke mensen, een beetje in de natuur." Ze denkt even. "Vier het leven."