Scooterbestuurders in Assen gaan onderuit tijdens vluchtpogingen

In het eerste geval ging het om een 20-jarige Assenaar die op de Havenkade een stopteken negeerde. De man deed volgens de politie zijn verlichting uit en probeerde ongezien te ontkomen.De vluchtpoging mislukte, omdat de Assenaar met zijn scooter onderuit ging. De man is uiteindelijk op de Kanaaldijk aangehouden. Hij kreeg drie bekeuringen voor gevaarlijk rijgedrag, rijden zonder rijbewijs en het negeren van een stopteken.Volgens de politie werd bijna op hetzelfde moment ook een achtervolging ingezet op een scooterbestuurder op de Oosterbroekstraat in Assen. Ook deze man ging met zijn scooter onderuit, maar de bestuurder wist te voet te vluchten. De scooter liet hij achter, uit onderzoek bleek dat deze was gestolen.De politie is nog altijd op zoek naar de gevluchte scooterbestuurder.