Westerbork zamelt geld in voor nabestaanden ongeluk Hooghalen

Inwoners van Westerbork zamelen geld in voor de twee Syrische gezinnen waarvan drie zoons om het leven kwamen bij het verkeersongeluk bij Hooghalen. Op Facebook is een actiepagina gemaakt.

Door het ongeluk kwamen drie jonge mannen om het leven. Het waren twee broers van de chauffeur en een vriend.Alleen de bestuurder overleefde het ongeval. De twee gezinnen van de slachtoffers waren een paar jaar geleden de oorlog in Syrië ontvlucht en in Westerbork gaan wonen.Woensdag zijn de drie Syriërs begraven in Hoogeveen. Geld voor de uitvaart hebben de gezinnen niet. Daarom kwam de eigenaar van restaurant Aramos in Assen ook al in actie . De gewonde chauffeur en een van zijn broers werkten in zijn restaurant.