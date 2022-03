'Kans bestaat dat afvalwater versneld in Drentse bodem komt'

"Het is mijn streven om op zijn laatst aan het einde van het jaar te stoppen in Twente en het proces naar Drenthe om te schakelen." Dat zegt staatssecretaris mijnbouw Hans Vijlbrief over de afvalwaterinjecties in Twente.

Provinciebestuurder Tjisse Stelpstra denkt dat de kans bestaat dat het afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek versneld in Drentse bodem wordt geïnjecteerd.

De NAM wil het afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek in de Drentse bodem injecteren. Nu gebeurt dat nog in Twente. De staatssecretaris voelt daar ook wel wat voor. "Het is natuurlijk logischer om het afval daar te verwerken waar de winning plaatsvindt", schrijft Vijlbrief. Maar voor het zo ver is moet er wel wat gebeuren, vindt Stelpstra.

Nette manier

Het is niet een nieuw plan van NAM. Het speelt al langer en in Drenthe is er dan ook al langer kritiek op. Stelpstra stelt dat als het zover komt, het wel op een 'nette manier' moet. "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wat in Twente niet kan, dat in Drenthe wel kan. Dat moet echt op een andere manier."

Er kan volgens hem dan ook geen sprake zijn van de verplaatsing van het injecteren van het afvalwater. En ook daar is de staatssecretaris het eens. De NAM is bezig met het inrichten van een verwerkingsproces voor het productiewater in en nabij het huidige olie- en gasveld in Schoonebeek. Hierbij wordt dit proces omgezet naar een schoner proces. De verwachting is dat dit duurt tot begin 2024. "Tot die tijd zou het op een zo schone manier eventueel kunnen", meent Stelpstra. Gesprekken hierover worden nog gevoerd.

Stopzetten

Momenteel ligt de oliewinning in Schoonebeek stil. Er vindt een aanpassing plaats in de installatie. Helemaal stopzetten van de gaswinning is volgens Stelpstra niet aan de orde. "Dat is makkelijk om te zeggen. Maar het gaat om 500 banen. Dat is nogal wat. Ten tweede, we hebben olie nodig." Daarbij kijkt hij ook naar de discussie die nu leeft om onafhankelijker te worden van Russisch gas.