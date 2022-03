Bakker Roy Schepers tweede geworden op WK La Boulangerie

Het behalen van de derde plek was het doel, maar bakker Roy Schepers uit Sleen heeft met het Nederlands bakkersteam boven alle verwachtingen gepresteerd. Met een verrassende tweede plek op het wereldkampioenschap bakken in Parijs heeft Nederland voor het eerst een podiumplek behaald.

"We zijn heel blij", vertelt Schepers, die gisteren na de prijsuitreiking is teruggekeerd naar Drenthe. "Met een groep van drie jongens is er gebakken wat we hebben getraind. En dat is door de jury als goed beoordeeld."

Het is voor het Nederlands team loon na werken na een maandenlange voorbereiding met het bakken van speciale croissants en stokbroden. "We hadden tijdens de wedstrijd het idee dat we in de prijzen konden vallen, want het ging best goed. Maar dat we uiteindelijk tweede zijn geworden hadden we niet verwacht."

Sierstuk