Oekraïense Yana werkt na vlucht in Kampeerhal Roden: 'Ik wil geld naar familie sturen'

Op haar vlucht naar veiligheid moest Shevchuk haar moeder en broertje achterlaten. "Mijn moeder is heel oud en mijn broertje te jong", legt ze uit. Zo'n drie weken was contact met ze krijgen niet mogelijk. Maar de laatste tijd spreekt ze weer met haar geliefden: "We kunnen bellen, whatsappen en ook videobellen."

Handjes uit de mouwen

Voor Shevchuk is het werken in het restaurant van de Kampeerhal Roden ook een fijne afleiding van de dagelijkse stroom aan nare nieuws uit haar thuisland. "Ik kijk elke dag het nieuws. 's Ochtends, 's avonds en ook tijdens het eten. Het is echt ernstig", kijkt ze serieus.

"Ik maak de tafels schoon, maak broodjes en we hebben soepen en salades", vertelt ze enthousiast over haar werk. Het werken in de horeca is ze gewend, dat deed ze voor de oorlog in Oekraïne ook. "En het geld dat ik nu verdien, dat wil ik naar mijn familie daar sturen", aldus de nieuwste aanwinst van de Kampeerhal Roden.

Warm bad

De Stichting Oost-West Kontakten merkte bij de mensen die ze mee terug namen uit Oekraïne dat ze bij aankomst in Nederland graag wilden werken en sporten. En dus ging er na de lange autorit naar Nederland meteen een oproep uit naar ondernemers in de gemeente Noordenveld. Het team van de Kampeerhal hoefde daar niet lang over na te denken.

"De overheid heeft per 1 april nieuwe regels opgesteld waardoor mensen uit Oekraïne gemakkelijker kunnen werken. Daar maken wij graag gebruik van", vertelt Richard Kremer van de Kampeerhal. Naast Shevchuk begint er deze week ook nog een andere vrouw. "Afgelopen zaterdag hebben we al een openingsbarbecue gehad met alle nieuwe mensen. Daar waren zij ook bij. Dus we hebben al gezellig kennisgemaakt."