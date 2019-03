Hurry-Up neemt afscheid van Sega

Sega kwam over van RB Riko Ribnica uit zijn geboorteland. In de eerste seizoenshelft maakte hij in de BENE-League een aantal goede beurten.In 2019 verloor Sega de concurrentiestrijd van René de Knegt. Doordat ook de international uit Zoetemeer verkast, hij heeft een contract getekend bij competitiegenoot Aalsmeer, moet Hurry-Up op zoek naar twee nieuwe goalies.De interesse van Hurry-Up in de doelman van E&O Wouter Sijpkes is bekend. Met het oog op het nieuwe seizoen wist de Zwartemeerse club de contracten van Dragan Vrgoc, Tiago Azenha, Sven Suton, Sjoerd Boonstra en René Jaspers te verlengen. Door het aanstellen van Joop Fiege als nieuwe hoofdtrainer hoopt Tim Remer, de huidige speler/coach, na de zomer zijn rentree binnen de lijnen te maken.Aanvoerder Ronald Suelmann neemt een nog langer verblijf bij de club waar hij op 15-jarige leeftijd debuteerde in het vlaggenschip in overweging. Tommie Falke (Sporting NeLo) en Bart Mik (Aalsmeer) zijn bezig aan hun laatste weken in Drenthe.Zaterdagavond opent de formatie uit Zwartemeer de strijd om handhaving. In eigen huis wordt de runner-up van de eredivisie ontvangen: Hellas. In een best-of-three moet Hurry-Up de Hagenezen verslaan om ook volgend seizoen uit te komen in de BENE-League.Een samenvatting van het duel is zondag in het nieuwsprogramma Drenthe Nu en online te zien.