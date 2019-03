Cassata #27: Terugblik op de Statenverkiezingen en vooruitblik op de formatie

1.15 - "Het was een erg landelijke campagne", zegt lijsttrekker Cees Bijl van de PvdA. "Wij hebben ons staande moeten houden tussen het geweld van Baudet en Rutte." Hij vraagt zich af waar provinciale verkiezingen nog overgaan. Een terugblik met hem, Hendrikus Velzing (FvD), Hans Kuipers (GL) en Henk Brink (VVD). En hoe gaat het college in Drenthe er straks uitzien?37.28 - Ko Vester stopt na twaalf jaar in de provinciale politiek, maar keert terug in een denktank.46.31 - De Drentse Kamerleden Erik Ziengs (VVD), Agnes Mulder (CDA) en Wim-Jan Renkema (GL) blikken ook terug op de Statenverkiezingen.Margriet BenakHenk Brink (VVD)Cees Bijl (PvdA)Hendrikus Velzing (Forum voor Democratie)Hans Kuipers (GroenLinks)Ko Vester (OPD)Erik Ziengs (VVD)Agnes Mulder (CDA)Wim-Jan Renkema (GroenLinks)Genoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast, onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe. Of luister naar onze bijzondere podcastserie Binnen de Muren , waarin verslaggever Marjolein Knol meeleeft met het reilen en zeilen in de gevangenis Esserheem in Veenhuizen.