Oud-wethouder en oud-Statenlid Theun Wijbenga overleden

Oud-wethouder en oud-Statenlid Theun Wijbenga uit Zuidlaren is vorige week maandag op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek.

Wijbenga was namens het CDA sinds 2014 wethouder in de gemeente Tynaarlo. Hij legde in 2016 tijdelijk zijn werkzaamheden neer. In 2018 stopte hij definitief als wethouder.