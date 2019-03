Drentse informateur moet met alle partijen in gesprek

"We gaan een informateur aanstellen, en die gaan we maandag bekend maken. Dat gaan we pas doen nadat de officiële uitslag bekend is. Dat vinden we wel zo netjes. Als daadwerkelijk is vastgesteld dat we de grootste partij zijn." De officiële uitslag wordt maandag om 10 uur bekend gemaakt.De informateur krijgt de opdracht met alle partijen te gaan praten. "Dat zal in de eerste ronde vooral verkennend zijn, om van alle partijen te horen hoe ze erin staan", zegt Bijl. In die verkennende ronde moet dus van alle partijen duidelijk worden welke punten zij belangrijk vinden voor Drenthe.Bijl vindt het belangrijk dat er een complete ronde wordt gemaakt. Er wordt dus ook met Forum voor Democratie gepraat. "We kiezen niet op basis van vooroordelen maar op basis van inhoud. Hoe dat uitpakt weet ik niet.""Je moet altijd kijken hoe je op een goede manier een verkiezingsuitslag kunt vertalen, maar het moet ook leiden tot een resultaat waarmee je de komende vier jaar een stabiel beleid voor Drenthe kunt realiseren", zegt Bijl.Bij Bijl aan tafel zaten ook de lijsttrekkers van Forum voor Democratie, VVD en GroenLinks. Een combinatie die met de PvdA een meerderheid heeft in de Provinciale Staten. Maar wel een moeilijke combinatie: GroenLinks en Forum voor Democratie staan lijnrecht tegenover elkaar in hun klimaat-standpunten."Dat zal een van de zoektochten worden, hoe dat op één lijn te brengen is - of niet. Van alle partijen vraagt dat inlevings- en inleveringsvermogen. En dat zullen we aan alle partijen vragen", zegt de PvdA-voorman.