Dorp Gieterveen pakt zelf organisatie Hemelvaartsmarkt op

De markt in Gieterveen is volgens de organisatoren een van de meest bezochte markten van Noord-Nederland. Verschillende zonnige edities trokken ruim 30.000 bezoekers.De afgelopen jaren was de organisatie in handen van een Drents bedrijf dat meerdere markten en publieksevenementen organiseert. Maar de Activiteiten Vereniging Gieten wil niet langer verbonden zijn aan dit bedrijf. Anneke Onclin van de nieuwe stichting: "De eigenaar van het bedrijf is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, bovendien is deze organisator de afgelopen jaren ook meerdere keren failliet verklaard. De werkzaamheden liggen stil, dus pakken we het nu zelf op."Volgens Onclin levert dit wel problemen op. "Standhouders kunnen zich nog steeds bij dit bedrijf inschrijven voor een plek op onze markt op 30 mei. Maar met die inschrijving kunnen ze hier geen plek bemachtigen." De nieuwe organisator waarschuwt standhouders dan ook om alleen met de nieuwe Stichting Markten Gieterveen in zee te gaan als het gaat om de Hemelvaartsmarkt. "En dat geldt ook voor de jaarmarkt in Gieterveen in juli", vult Anneke Onclin aan.Organisatorisch wil de nieuwe organisatie strenger controleren of standhouders zich aan de regels houden en de aanrijroute wordt veranderd. En niet alleen organisatorisch worden veranderingen doorgevoerd. Voor bezoekers moet de markt aantrekkelijker worden. "We willen meer entertainment op de markt, denk daarbij aan muziek of activiteiten voor de kinderen. Eerdere jaren stond er een draaimolen. Dit jaar komt daar bijvoorbeeld een mooie ouderwetse rups-achtbaan bij", aldus Anneke Onclin van de Stichting Markten Gieterveen in oprichting.