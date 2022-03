Ita Vita in Meppel is de eerste pinseria van het Noorden

Een pinsa. Het heeft wat weg van een pizza, maar ook van een focaccia. Het verschil met de pizza zit hem in het deeg. "Vergeleken met pizzadeeg gaat er veel meer water in. Het heeft ook een veel langere rijstijd", legt Daan Mos uit.

De 20-jarige Daan Mos begon als schoonmaker bij Ristorante Sardinia in Meppel. Nu is hij pinsaiolo (pinsabakker) voor pinseria Ita Vita in Meppel. Hij vertelt dat het deeg voor een pinsa tot drie dagen moet rijzen. Bij pizzadeeg gaat het om een dag rijzen. "Doordat het zo lang rijsproces heeft, is het veel smaakvoller. Er zit een wat zuurder smaakje in het deeg. En het is veel beter verteerbaar." En er zitten ook minder koolhydraten in.

Eerste pinseria

Vanaf 1 april opent pinseria Ita Vita de deuren in Meppel. Het nieuwe restaurant is de eerste pinseria in het Noorden. "Er zit er een bij Hattem, maar daarboven zit niets", vertelt Edwin Brugma, die samen met Tom Dröge eigenaar is van Ita Vita én van het Italiaanse restaurant Sardinia. De nieuwe pinseria opent pal naast Sardinia, dat sinds 1982 in Meppel zit gevestigd.

De twee eigenaren zijn erg blij met Daan. "Hij is de jongste pinsaiolo (pinsabakker) van Nederland", grapt Brugma. "En de meest gewilde van het Noorden. Hij moet aan de ketting." De 20-jarige Daan kan erom lachen. "Wie had dat gedacht?", zegt hij. Door de eigenaren is hij een keer meegenomen naar Rome, voor een 'werkbezoek'. Hij kreeg er in zeven lange dagen les in pinsa's bakken. "Geweldig dat ik dat vertrouwen kreeg. Het was een unieke ervaring."

